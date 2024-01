Cel voor oplichten ondernemers in Drenthe

Een 57-jarige man is voor het oplichten van een slijterij in Borger en een hotel in Loon veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De oud-inwoner van Wildervank had net een celstraf uitgezeten voor oplichting, toen hij vorig jaar in Drenthe toesloeg.

De man kreeg de straf ook voor het oplichten van twee inwoners van Portugal. De Portugezen dachten tweedehandsauto's bij de man te kopen. De vijftiger deed zich voor als autoverkoper van een autobedrijf in Emmen, waar hij in het verleden als verkoper had gewerkt. De Portugezen stortten in totaal ruim 20.000 euro op de rekening van de man. De auto's werden niet geleverd.

Trainingsweekend

In april hield hij de eigenaar van de slijterij in Borger voor dat hij een trainingsweekend in Papenvoort organiseerde. Door een misverstand was de drankbestelling door een ander bedrijf niet geleverd en kwam die bestelling ook niet meer, vertelde de man aan de ondernemer in Borger. De drankenzaak in Borger hielp hem uit de brand.

Er bleef niets over

De verdachte bestelde voor ruim 700 euro aan (fris)drank. Wat er overbleef kon terug, was de afspraak. De ondernemer verifieerde na dat weekend, of er wat teruggehaald moest worden. Alles was verdeeld zei de klant en de factuur zou per ommegaande worden overgemaakt. De rekening bleef echter onbetaald en de ondernemer deed aangifte.

Eigen naam gebruikt

De malafide klant had bij de bestelling zijn eigen naam gebruikt. Die kwam voor in het politiesysteem. De man was in 2019 nog veroordeeld tot een jaar cel voor het oplichten van slagers in onder meer Musselkanaal, Aalden en Coevorden in 2017. Ook dupeerde hij destijds fietsenzaken door elektrische fietsen te bestellen en niet af te rekenen, of overnachtte hij in hotels zonder daarvoor te betalen.

Geboekt op valse naam

Doordat de man geen vaste woon- of verblijfplaats heeft duurde het nog enkele maanden voordat hij bij de politie in beeld kwam. In november deed de eigenaar van een hotel in Loon aangifte van oplichting. Een gast verdween zonder zijn verblijf van drie dagen af te rekenen. De naam waarop was ingeboekt bleek vals.

Schoon schip

Op basis van de persoonsomschrijving en het kenteken van de auto waarin hij rondreed, werd de verdachte eind vorig jaar alsnog aangehouden. Sindsdien zit hij vast. Op advies van zijn advocaat beriep de man zich bij de politie op zijn zwijgrecht. Tegenover de rechter bekende de man. Door een gokverslaving had hij grote schulden opgebouwd, zei de man.

Cynisch

Hij wilde nu schoon schip maken. De officier van justitie zei 'cynisch te worden van dit verhaal'. De aanklager eiste een celstraf van acht maanden. De advocaat wierp op dat de verdachte telkens de intentie had gehad om te betalen, maar door omstandigheden kwam hij daar niet aan toe. Hij stelde voor de straf te verlagen naar vier maanden.

