Jill Veldhuizen (9) en Perenpluk Ruinerwold grote winnaars Rasveulen en Raspaard De Wolden 2023

Jill Veldhuizen (9) is de winnaar van het Rasveulen 2023 in gemeente De Wolden. De prijs wordt uitgereikt aan jongeren tussen de 6 en 18 jaar die met een initiatief hun buurt, dorp of De Wolden mooier maken. Ze heeft de primeur, want het is voor het eerst dat de bokaal wordt uitgereikt.

Veldhuizen wint de prijs voor haar initiatief 'het oppepbankje'. Ze kwam met het plan voor een vrolijk bankje op het schoolplein van de Groene Hartschool in Zuidwolde. Daar kun je op gaan zitten, als je je even alleen, niet prettig of verdrietig voelt. Iemand die dat ziet kan dan naar je toe komen om te vragen of je wil kletsen of spelen.

"Omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar. Alle leerlingen kunnen hier gebruik van maken en ook iets betekenen voor een ander. Een mooi initiatief met een sociale impact", luidde het juryrapport.

'Mooie traditie'