'Het beeld dat het slachtoffer in elkaar is getrapt, klopt niet'

In de media ontstaat al snel het beeld dat Suurd is bezweken aan de gevolgen van een zware mishandeling. Maar dat klopt niet, zegt persofficier Debby Homans van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland tegen RTV Noord : "Het idee in de media is dat het slachtoffer in elkaar zou zijn getrapt. Dat zien wij totaal niet terug en is in strijd met alle bevindingen."