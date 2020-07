Dronehub op Eelde zoekt ruimte voor vluchten over langere afstanden

De DroneHub Groningen Airport Eelde (DHG) vraagt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om meer ruimte voor experimenten met drones en duurzame luchtvaart in het Noorden. Ze hebben de minister een brief gestuurd.

Groningen Airport Eelde is de enige luchthaven in Nederland waar kleine luchtvaart, commerciële luchtvaart en drones samen mogen vliegen. Daarvoor heeft DroneHub eerder een ontheffing gekregen.

In de luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, zeg maar het toekomstplan voor de luchtvaart in Nederland, is de rol van regionale luchthavens zoals die in Eelde marginaal. Volgens Egbert Swierts van de DroneHub Groningen is dat niet terecht.

Waterstofeconomie

"Regionale luchthavens hebben de ruimte om aan innovaties te werken", zo zegt Swierts. "Je hebt als luchthaven hierin een hele mooie rol te vervullen. We hebben hier een groot zonnepark en de waterstofeconomie die in het Noorden wordt aangejaagd. Een perfecte plek om er een proeftuin en broedplaats van te maken op het gebied van duurzaam vliegen en drones."

De DroneHub is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en overheden met als doel om de mogelijkheden met drones te vergroten en er voor te zorgen dat er goede regelgeving komt. Ze werken daarin samen met bijvoorbeeld de luchtverkeersleiding. Drones en luchtvaart gaan normaal gesproken niet samen vanwege de veiligheid.

Langere afstanden vliegen

Volgens Swierts worden de mogelijkheden van drones ook steeds groter. Er komt een tijd dat drones over langere afstand kunnen vliegen. Uit het zicht van de piloot die dan op een scherm meekijkt. Bovendien komt er nieuwe Europese regelgeving, waarin meer mogelijk is.

Daarom pleit DHG in de brief aan de minister voor dronezones in Noord Nederland, om te experimenteren. "Een nieuwe wetgeving gaat een hoop extra toepassingen mogelijk maken. Bijvoorbeeld het bezorgen van pakketjes. Dat betekent dat we over grotere afstanden gaan vliegen. Dat moeten we ergens veilig uitproberen. Wij denken dat Noord Nederland daar uitermate geschikt voor is."

In het verleden zijn proeven gedaan met drones die medicijnen naar de Waddeneilanden brachten. "Daar zijn allemaal tijdelijke ontheffingen voor gevraagd. Daar willen we vanaf. We pleiten voor een zone waarin we wat vrijer en voor een langere periode het vliegen buiten zicht mogen uitproberen."

We gaan niet meteen onbemand van de stad Groningen naar de stad Assen vliegen. Dat doen we met stapjes." Egbert Swierts, DroneHub Groningen Airport Eelde

Deze zones liggen rondom Groningen Airport Eelde in de drie Noordelijke provincies. "Eind vorig jaar hebben we met de luchtverkeersleiding procedures opgezet over hoe we veilig buiten zicht van de piloten kunnen vliegen. De luchtverkeersleiding kan drones en bemande vluchten van elkaar scheiden."

"Dat betekent niet dat we meteen van de stad Groningen naar de stad Assen vliegen. Dat doen we met stapjes. Maar uiteindelijk moet er een zone zijn om dit veilig te doen."

Betere software

Tijdens de proeven kan ook gewerkt worden aan nog betere software om drones en vliegtuigen van elkaar te scheiden en beter zichtbaar te maken voor de luchtverkeersleiding. "Dat je nog beter kan zien wat bemand en onbemand luchtverkeer is en dat het visueel is. Nu is dat niet nodig, omdat de drone altijd in het zicht is van de piloot. Maar straks als de afstanden groter worden en de piloot achter een scherm zit, dan wordt dat anders."

En dan is er nog de brandstof die gebruikt wordt. DHG heeft een drone op waterstof gebouwd. Daarmee kan het onbemande vliegtuigje langer in de lucht blijven. Maar er is in Nederland geen regelgeving rondom drones en waterstof.

"We hebben een drone op waterstof gebouwd. Dat zou je verder kunnen trekken. Eerst is het een kleine drone onder de 25 kilo. Dat kunnen ook grotere drones worden die pakketjes vervoeren. En op termijn zou je een koppeling kunnen maken met elektrisch vliegen. Het is wel de next step. Waar we nu naar kijken is dat we eerst willen zorgen dat drones langer kunnen vliegen."

Drones helpen bij ontwikkelen duurzame luchtvaart

"Er moet een beoordelingskader en regelgeving komen om het vliegen met drones op waterstof mogelijk te maken. Er is nu geen wet- en regelgeving. Dat duurt veel te lang. Er rijden al auto's, treinen, bussen en boten op waterstof. In de luchtvaart niet. Het is moeilijk om het er door te krijgen. Dat snap ik niet."

Volgens Swierts is daar ook een koppeling te maken met het verduurzamen van de luchtvaart. "We willen de koppeling naar een groenere luchtvaart. het aanjagen van dronetechnologie gaat ook de bemande luchtvaart op termijn gaat helpen om te versnellen richting schonere technologie. Dat kan met de kennis die we nu opdoen met de drones en de toepassing van nieuwe brandstoffen."

De DroneHub Groningen Airport Eelde hoopt dat minister Cora van Nieuwenhuizen de suggesties uit het Noorden meeneemt in de definitieve versie van de Luchtvaartnota. De nota wordt ergens eind dit jaar gepresenteerd.

DroneHub doet experimenten op Groningen Airport Eelde