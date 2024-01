Hans Hogendoorn uit Diever stopt na 48 jaar als stem van NOS Met het Oog op Morgen

Na bijna 17.000 radio-uitzendingen stopt Hans Hogendoorn uit Diever met het programma NOS Met het Oog op Morgen. Zijn stem was 48 jaar te horen in de uitzendingen van het Oog.

Hij sprak vanaf de start van het programma in 1976 de begintune en de jingles in. "Buiten is het vijf graden, binnen zit... ", hoorde je hem zeggen. De inmiddels 76-jarige radiopresentator stopte in 2021 al met NPO Radio 1, om daar ruimte te maken voor een nieuwe stem.

Wedstrijd

Hogendoorn krijgt een opvolger die via een wedstrijd gekozen gaat worden. Vanaf donderdag 4 januari kan iedereen via deze tool met zijn eigen stem de tune van het Oog inspreken. Een vakjury onder leiding van Oog- en NOS Journaalpresentator Rob Trip kiest vervolgens de stem die het beste past bij het dagelijkse radioprogramma.

Trip is benieuwd naar de stemmen die zullen binnenkomen. "Eigenlijk is Hans Hogendoorn onvervangbaar, zijn geluid was in wezen dat van de aloude dorpsomroeper, dat vind je niet meer", zegt hij tegen de NOS. Op zaterdag 10 februari wordt in een speciale uitzending in Amsterdam bekendgemaakt wie de nieuwe Stem van het Oog wordt.