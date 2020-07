Dwangsom baart café Meppel zorgen: 'Durven eigenlijk niet open'

Café De Kansel in Meppel zit in een lastig parket (Rechten: Café De Kansel)

Het café moet nu minder gasten verwelkomen om aan de anderhalvemeterregels te kunnen voldoen of een dwangsom van 10.000 euro per overtreding betalen. Drie andere horecabedrijven in Meppel werden ook op de vingers getikt. "Ik weet niet of het uit kan nog open te gaan", zegt Maarten van Oosten van De Kansel. "10.000 euro kunnen wij niet zomaar missen." Kunnen ze dan wel open? "Eigenlijk durven we niet."

Toch gaan ze het proberen. Op de 200 vierkante meter kan het café normaal gesproken 350 gasten kwijt, afgelopen weekend werden er 70 toegelaten. Aankomend weekend zullen dat er nog maar vijftig zijn. "En we gaan om 01.00 uur sluiten of verder met dichte deur. We zien dat daghoreca dan sluit waardoor er pieken ontstaan. Dan ontstaan er ook groepjes op straat, dat is niet te handhaven." Verder roept het café gasten op om meer verspreid door de week en in het weekend te komen.

Gesprek burgemeester

Vanochtend vond een gesprek plaats met burgemeester Richard Korteland van Meppel. Daarin kon Van Oosten zijn zorgen en teleurstelling kwijt. "Het was een heel open gesprek, we hebben een paar dingen kunnen rechtzetten en hebben een paar dingen gehoord waar we extra op gaan letten. Maar ik ben het niet met alles eens en vind de last van een dwangsom te zwaar."

Van Oosten vindt dat er selectief wordt gecontroleerd. "Er is geen enkel horecabedrijf dat zich 100 procent aan de regels houdt. Bij ons werd er gewezen op de afgelopen weekenden, maar juist dit weekend hebben we heel erg ons best gedaan om ons aan de regels te houden. Iedereen is naar de tafeltjes begeleid en we hebben gecorrigeerd waar nodig", vertelt hij. "De burgemeester zegt dat hij uitgaat van rapportages. De handhaving heeft ons in de gaten gehouden. Die vonden dat er te veel naar de bar en de wc werd gelopen. Maar mensen moeten naar de wc kunnen en bier kunnen halen."

Het kort geding dat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft aangespannen tegen de Nederlandse overheid is tot begin augustus aangehouden. Beide partijen gaan weer met elkaar in gesprek over de coronamaatregelen die gelden in de horeca. In het kort geding eist KHN dat die regels voor de branche worden versoepeld.

Korteland

Volgens burgemeester Richard Korteland kan een drankje halen of een toiletbezoek nog gewoon. "Maar ga geen hele feesten geven. We snappen dat een sfeer kan omslaan en dat mensen op tafels gaan staan dansen, maar je moet kijken wat je kunt doen. Ga geen feesten aankondigen met dj's."

Volgens Korteland is er van selectief controleren of willekeur geen sprake in Meppel, getuige de meerdere boetes, brieven en waarschuwingen van de gemeente en de veiligheidsregio aan meerdere ondernemers. "We zijn in Meppel al een paar weken alerter op excessen. Wanneperveen ligt hier vlak bij en we hebben gezien wat daar gebeurt", doelt Korteland op nieuwe coronabesmettingen net over de provinciegrens. "Corona houdt niet op bij de provinciegrenzen, we doen dit niet omdat we het leuk vinden. Daarnaast is Meppel een bekende horecagemeente en heb je nu de toestroom van toeristen."

De burgemeester zegt ondernemers te helpen waar het kan en duidelijkheid te scheppen. "Door iets te doen aan de openingstijden bijvoorbeeld. Die zijn gelijkgetrokken, iedereen moet nu om 03.00 sluiten, dat was in sommige gevallen 05.00 uur. Maar het blijft een dun koordje waarop je wandelt. We zijn gewend te komen voor de gezelligheid en dat met elkaar te doen, maar dat kan nu niet."

App aan collega's

En dus is extra voorzichtigheid in De Kansel voorlopig geboden. "Het is een gezamenlijk probleem, een landelijk probleem. We schakelen zoveel mogelijk, maar de regelgeving is schemerig", zegt Van Oosten. Andere horeca in Meppel is in ieder geval gewaarschuwd. "Ik heb de collega's een app gestuurd met ons verhaal en gezegd 'Doe er je voordeel mee, want de maatregelen zijn niet mals'."