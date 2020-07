Emmer Vlindermarkt aangepast vanwege ruimtegebrek bezoekers

De Vlindermarkt, die van begin juli tot eind augustus elke dinsdag wordt gehouden op de Markt en in Het Oude Centrum, trekt ieder jaar veel bezoekers, onder wie veel toeristen. De organisatie hanteert de RIVM-richtlijnen, zoals afstand houden en standhouders moeten desinfectie bij hun kraam hebben.

'Drukker dan gewenst'

Maar het naleven van de coronaregels lukt niet overal even goed, blijkt uit een evaluatie van de gemeente en organisator Vitalis. "Daaruit kwam naar voren dat er op de markt een paar knelpunten ontstonden, waardoor mensen onvoldoende konden doorlopen. Op die plekken was het drukker dan gewenst. Vitalis gaat daarom hier en daar de opstelling van kramen wat wijzigen", aldus Otter (Wakker Emmen).

Het gaat om het gebied voor warenhuis Hema, waar het marktplein overgaat in de Hoofdstraat en de horeca op die plek. De gemeente verkleint in overleg met de horecaondernemers de terrassen in dat gebied een beetje. De terrassen worden met gele strepen gemarkeerd. "Maar het gaat om een beperkt aantal tafels en alleen tijdens de markten."

'Afstand houden eigen verantwoordelijkheid'

Over het algemeen is de gemeente wél tevreden, omdat op allerlei manieren wordt geprobeerd aandacht te vragen voor de coronamaatregelen. Otter: "Er zijn al waarschuwingsborden, er worden boodschappen omgeroepen en fietsers worden geweerd van de markt. Ook zijn er mogelijkheden tot desinfectie en handen wassen."

Hij benadrukt wel dat voldoende afstand houden een eigen verantwoordelijkheid van bezoekers blijft. "We adviseren drukte te mijden en daarom wat eerder of juist later te komen. Doel is het houden van een leuke markt, waar iedereen met plezier en veilig kan rondlopen. Dat willen we allemaal graag mogelijk blijven maken, omdat het voorziet in een behoefte van inwoners en toeristen, bijdraagt aan een levendig centrum en goed is voor de economie."