Overname TSN Thuiszorg door Espria van de baan

TSN biedt onder andere thuiszorg in Drenthe, Groningen en Overijssel. Espria laat weten dat de Asito Dienstengroep (ADG), de huidige eigenaar van TSN, op 'het laatste moment' toch afziet van de overdacht. John Kauffeld, voorzitter raad van bestuur van Espria, betreurt de gang van zaken. "Dit is echt doodzonde, wij zagen de toetreding van TSN als belangrijke stap voor de continuïteit van goede zorg in de krimpregio Zuidoost-Groningen."

Onzekerheid

De reden voor ADG om de overname af te breken is de langdurige onzekerheid die de vergunningsaanvraag bij ACM met zich meebracht. Volgens algemeen directeur Paul Lafranca van TSN is die aanvraag een jaar geleden al gedaan. "Normaal heb je in een week of 13 uitslag", legt hij uit. "Maar inmiddels weten we nog steeds niet waar we aan toe zijn. Verkoper ADG had geen fiducie meer in een spoedige en succesvolle afloop en wil TSN verlossen van deze onzekerheid."

Volgens Lafranca ziet de ACM mededingingstechnische risico's. "Wij delen de mening van Espria dan ook niet dat we in de laatste fase zaten. Er was geen perspectief over wanneer het wel zou worden afgerond."

Espria zegt de beweegredenen van ADG niet te begrijpen.

