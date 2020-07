Heeft de wielerbaan in Assen volgende winter een dak?

Het overkappen van de kombaan en het realiseren van een extra bouwlaag boven op de kantine zou oorspronkelijk 4,4 miljoen euro kosten. In het nieuwe plan zijn is dat bedrag meer dan gehalveerd.

"We gaan voor een overkapping die te vergelijken is met die van een veestal. Maar we gebruiken dan hout in plaats van staal omdat dat veel goedkoper is", zegt voorzitter Ger Heeringa van het Regionaal Wielercentrum Noord. De beoogde constructie wordt overigens nog nergens op deze manier toegepast.

Financiering

Het wielercentrum kreeg al snel van de gemeente Assen te horen dat het oorspronkelijke plan van 4,4 miljoen euro niet haalbaar was. Het nieuwe plan wordt nu in augustus bij de gemeente ingediend. Het was de bedoeling dat het wielercentrum - met geld van de gemeente Assen - zelf voor die investering zou sparen. Maar daar is nu een andere oplossing voor gevonden.

"We hebben voorgesteld om het bedrag, dat we nu jaarlijks van de gemeente Assen krijgen om te sparen, kunnen gebruiken om de kapitaallasten van de investering te kunnen dekken", zegt Heeringa. "Als wij eerst het bedrag bij elkaar zouden moeten sparen, is tegen die tijd de investering verdubbeld omdat de bouwkosten ook stijgen."

Spekglad

Regen en dauw zorgen er nu voor dat er veel afzeggingen zijn bij het wielercentrum. De baan wordt meteen spekglad. En met een laagstaande zon drogen de steilste delen van de baan ook slecht op.

"Eigenlijk komt het erop neer dat we van half april tot half september redelijk uit de voeten kunnen. Maar als het regent kan er niet meer gesport worden", aldus Heeringa.

Imagoschade

De kombaan ligt er al sinds april 2016 en kostte 3 miljoen euro. Maar de belangstelling neemt af door de beperkte mogelijkheden.

"We kunnen wel zeggen dat 50 procent van alle afspraken vanwege de onzekerheid rond het weer afgezegd zijn. Door die weersafhankelijkheid hebben we flinke imagoschade opgelopen", verklaart Heeringa.

'We willen niet dat de baan verkwanseld wordt'

Wethouder Bob Bergsma van de gemeente Assen wil serieus meedenken over de plannen. "We zijn op dit moment met een serieuze verkenning bezig om te kijken wat er mogelijk is. We willen voorkomen dat deze baan verkwanseld wordt", zegt Bergsma. "Je wilt natuurlijk het liefst dat hij het hele jaar door wordt gebruikt. Er moet iets gebeuren anders moeten we over een paar jaar concluderen dat de investering die we hebben gedaan volledig zinloos en nutteloos is gebleken."

Besluit voor 1 oktober

Het bestuur van het wielercentrum rekent erop dat de gemeente Assen voor 1 oktober een besluit neemt. Omdat het om een bovenregionale voorziening gaat, wordt er voor de financiering ook naar de provincie gekeken.

'Lange hoge bochten'

Vandaag trainde overigens de nationale baanselectie in Assen. Voor Roy Eefting, die jarenlang in Grolloo woonde, was het de tweede keer dat hij op de Drentse wielerbaan reed. En met een strakblauwe lucht en een zonnetje beviel het hem prima. "De baan voelt goed en loopt mooi. De bochten zijn mooi lang en hoog dus dat is prettig", zegt Eefting. "Het zou mooi zijn als je deze baan het hele jaar zou kunnen gebruiken. Als hij echt helemaal dicht wordt gemaakt kun je hem in de winter ook nog verwarmen. Maar een halve overkapping zou al een hele grote stap in de goede richting zijn", besluit Eefting.