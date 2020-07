Stamboomonderzoek vanuit je luie stoel, het kan vanaf deze week

In de 18de of 19de eeuw noteerden predikanten keurig wanneer een kind werd gedoopt of wanneer mensen gingen trouwen. Het overlijden werd niet opgeschreven. Dat was ook niet verplicht en vonden sommigen maar zonde van de tijd. Daarom is het lastig om uit te zoeken wanneer iemand is overleden. In de kerkelijke gemeente Meppel werd bijgehouden wanneer de klok werd geluid bij een overlijden. "Dat leverde geld op want de nabestaanden moesten daarvoor betalen", legt Joke Wolff van het Drents Archief uit. "Dus dat werd goed bijgehouden en zo kun je herleiden wanneer iemand is overleden."

Inkomstenbron

Zo had elke kerk zijn eigen manier. In Norg had je het register van het zwarte laken. "Dat was het zwarte kleed dat je kon huren om tijdens de begrafenis over de kist te leggen", aldus Wolff. Ook via die weg kun je dus uitzoeken wanneer iemand is overleden. Als je dat wilde weten moest je naar het Drents Archief om al die registers door te spitten. Dat kan nu veel sneller. "Je hoeft alleen maar te weten bij welke kerkelijke gemeente iemand hoorde en dan kun je het zo op alfabet aflezen."

Bij sommige overledenen staat zelfs wat extra informatie, zoals het beroep of de doodsoorzaak. Ook dat is lang niet altijd bekend.

Het register is te vinden via de website van het Drents Archief.