Beperkte 'topdrukte' voor Drentse attracties

Op een normale dag in het hoogseizoen komen er zo'n 12.000 bezoekers over de vloer bij het dierenpark, nu zijn dat er 5000. In Drouwen zijn dat er ruim 1500, tegenover een aantal van 3500. Beide parken kiezen ervoor om bezoekers alleen binnen te laten als ze via internet een ticket hebben geboekt. Op die manier kunnen de attracties het bezoekersaantal in de hand houden.

Voorlopig niet meer dan 5000 bezoekers

Bij Wildlands geen wachtrij van enkele honderden meters, zoals gisteren het geval was. Er is een nieuwe ingang gecreëerd en dierenliefhebbers komen op een vooraf aangegeven tijdstip bij de kassa om enorme rijen te voorkomen. Daardoor is het ook makkelijker om afstand te houden. "Die 5000 bezoekers houden we voorlopig nog aan, we gaan nog niet kijken of er ruimte is voor meer mensen", vertelt Hanneke Wijshake namens Wildlands.

'De grens opzoeken van wat kan'

"We verkopen kaarten via internet, als er nog wat extra kaarten beschikbaar zijn verkopen we die aan de kassa. Mensen komen dus alleen het parkeerterrein op als er nog ruimte is of als ze een kaartje hebben. Als ondernemer probeer je de grens op te zoeken om te kijken wat wel en niet kan. Op dit moment laten we mensen op verschillende tijdstippen langskomen. Zo gaan de vroege bezoekers meestal halverwege de middag weg en ontstaat er ruimte voor gasten die vanaf het einde van de middag langs willen komen", vertelt eigenaar Bert van der Linde. "Tot dus ver loopt het goed, af en toe moet je bijsturen. Vooral in het begin liep het nog geen storm in het park, maar nu hebben we wel een maximum aantal bezoekers moeten instellen", sluit hij af.