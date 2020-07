Drentse campings puilen uit: 'Het is extreem druk'

"Het is extreem druk. We zitten de komende vijf weken voor een gemiddelde vakantie van een week helemaal vol", zegt Maikel Siemerink van camping Het Horstmannsbos in Gasselte. "Hemelvaart en Pinksteren vielen voor ons weg. Normaal is het niet zo druk bij ons in het hoogseizoen, maar door dit topjaar kunnen wij het jaar positief afsluiten."

Eigenaar Maikel Siemerink in gesprek met een vaste campinggast (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

'Spannend in het begin'

Voor eigenaren Robert Kooijman en Annemieke Nijmeijer van de camping in Zwinderen is dit hun eerste seizoen. Sinds vorig jaar september zijn zij eigenaar van de camping nadat ze vijf jaar in Tsjechië gewerkt hebben. "We hebben niet echt vergelijkingsmateriaal, maar we hebben wel informatie van vorige seizoenen. Het hoogseizoen staat normaal gesproken vol, maar het was gelijk in het begin al druk en we zien dat het seizoen wat langer aanhoudt", legt Kooijman uit. "Ik ben blij dat we open mochten, dat was in het begin van het seizoen wel even spannend."

Uit een rapportage van Marketing Drenthe en een enquête van RTV Drenthe bleek eerder al dat veel toeristen voor het eerst naar Drenthe gaan deze zomer, maar dat ook Drenthe zelf de populairste vakantiebestemming is onder de inwoners van de provincie. Ook brancheorganisatie HISWA-RECRON ziet dat het druk is. "Er is nog wel plek, maar dan moet je goed zoeken en je best doen. Op de topcampings gaat het sowieso niet meer lukken", zegt woordvoerder Marike Rosier. "Vooral de kleinere plekken met eigen sanitair, zitten bommetjevol. Er zijn campings die sowieso iets meer marge nemen, om de 1,5 meter te kunnen waarborgen."

Richard den Ambtman uit Leerdam, was van plan naar Italië te gaan, maar blijft toch in eigen land. "We durfden het toch niet helemaal aan. Toen kwamen vrienden op het idee om in eigen land te gaan kamperen. We hebben net nieuwe tenten gekocht vorig jaar, dus die wilden we proberen."

Een gast uit Winterswijk is met zijn vrouw en twee kinderen op de camping in Gasselte. "Nu zijn de kinderen sowieso wat kleiner, dus blijven we wel in de buurt. Maar door corona was de keuze wel makkelijk om in Nederland te blijven. Er is hier genoeg ruimte op de camping. En je moet ook rekening met elkaar houden. Als je ziet dat het druk is bijvoorbeeld bij het sanitair, dan wacht je even en kom je later terug."

'Hopen op positief effect'

Op de campings staan borden. Bij het sanitair in Zwinderen staat een bord waarop men aangeeft met een schuifje van welk sanitair hij/zij gebruikmaakt, zodat het niet te druk wordt. "Daarnaast krijgen de mensen van tevoren een mail wat we van ze verwachten", zegt Kooijman.

Beide campingeigenaren hopen op een positief effect voor volgend jaar. "Ik hoop dat dit een goede indruk achterlaat, zodat wij ook volgend jaar goed kunnen gaan draaien. Maar het wordt denk ik wel wat minder, omdat de drang naar het buitenland misschien wel groot is als het rustig blijft met corona", zegt Siemerink.

"Veel mensen zien dit jaar hoe mooi Nederland en Drenthe kan zijn. En ik hoop dat veel mensen die dit jaar in Nederland blijven denken: weet je wat, volgend jaar proberen wij een andere regio in het land", besluit Kooijman.