Verkoop deel van Camping Anloo aan DK Group op losse schroeven

Curator Jan Pieter Dijstelberge wil het recreatiepark aan de Bosweg, met meer dan 200 kavels en een restaurant, in zijn geheel verkopen. Probleem voor de curator is dat hij op Camping Anloo te maken heeft met drie verschillende partijen die hypotheekhouder zijn. Allemaal hebben ze zeggenschap over een deel van de camping. Eerder dit jaar mislukte zijn poging om met ze op een lijn te komen voor een gezamenlijke verkoop.

Rekening vereffenen

Eén van de hypotheekhouders is het Leeuwarder advocatenkantoor Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten. Dat heeft sinds twee jaar het eerste hypotheekrecht op 2,5 hectare grond op de camping. Want er moesten nog wat rekeningen uit het verleden van dik 58.000 euro vereffend worden door de inmiddels failliete campingbaas. Het advocatenkantoor besloot in maart zelf de boel te laten veilen, buiten de curator om. Om zo als kantoor het geld alsnog binnen te halen.

Maar tot een openbare veiling kwam het uiteindelijk niet. Want op 19 mei sloot het advocatenkantoor een voorlopige verkoopovereenkomst met de Zwolse vastgoedinvesteerder DK Group. Dat deed een bod van 72.000 euro, wat voor de Friese maatschap wel voldoende was. Zo kon de oude schuld verrekend worden.

Maar die voorlopige verkoop bleek juridisch gezien te laat, zo oordeelde de curator. En daarmee lijkt het advocatenkantoor flink de fout ingegaan te zijn.

Grond opgeëist door curator

De Friese maatschap had van de curator namelijk een termijn van twee maanden gekregen, om zelf tot een afzonderlijke verkoop te komen. Op 9 mei was de termijn officieel verstreken en er is geen verlenging gevraagd. Voor de curator was dat reden om 20 mei de betreffende grond weer op te eisen, zodat hij zelf weer verder aan de slag kan en er niet nog meer tijd verloren gaat.

Maar het Leeuwarder advocatenkantoor vocht de handelwijze van de curator aan. Alleen heeft dat ze tot nu toe weinig geholpen. Want door zowel de rechter-commissaris, als in hoger beroep door de rechtbank is curator Dijstelberge nu in het gelijk gesteld.

Verkoopbedrag te laag

Dijstelberge is blij met de uitspraak. In zijn ogen is de verkoopprijs van 72.000 euro voor de 2,5 hectare campingterrein 'veel te laag'. Zo stond het recreatiepark van in totaal vier hectare een jaar geleden nog voor 8 tot 9 ton te koop. Ook is volgens hem niemand gebaat bij een verkoop van de camping in afzonderlijke delen. Dat werkt volgens de curator alleen maar nadelig.

"Het restaurant Woodz, wat voorop het park staat, stond los van deze verkoop, net als het parkeerterrein ervoor met een tennisbaan die daar ook ligt. Het is veel beter voor het recreatiepark om alles in zijn geheel te verkopen, zodat het in één hand komt", aldus Dijstelberge.

Koper baalt

De koper, de DK Group uit Zwolle, baalt vreselijk van de hele gang van zaken. Die had al lang in Anloo aan de slag gewild met een grondige herstructurering van de zwaar verwaarloosde camping. Er was ook al een voorlopig schetsplan, om het recreatiepark weer netjes te maken en de stroom- en watervoorziening weer op orde te brengen.

"Als je nu kijkt hoe het er allemaal bij ligt, het is vreselijk", zegt een woordvoerster. "En niemand is erbij gebaat dat dit allemaal zolang duurt. De hele zomer is straks voorbij, en geen recreant heeft er ook maar iets aan gehad. Het is er een zooitje." Ook bewoners en eigenaren van chalets worden er moedeloos van. Ze hadden eerst goede hoop dat er eindelijk wat zou gebeuren, met een koper in zicht. Nu wordt de onzekerheid over de toekomst weer groter.

In cassatie

Het Leeuwarder advocatenkantoor kan nog in cassatie tegen de uitspraak. Dat lijkt ook te gebeuren, al is die stap formeel nog niet gezet. Daarvoor heeft het bedrijf tien dagen de tijd.

Ondertussen is de curator opnieuw bezig met voorbereidingen voor een openbare verkoop van de hele camping door BOG Veilingen, zoals hij ook al eerder van plan was. Die verkoop behelst in elk geval het restaurant voorop het park, met ook het parkeerterrein tegenover het recreatiepark, en het middengedeelte van de camping van 2,5 hectare.

Daarnaast wil hij proberen het achterste gedeelte van 1 hectare ook mee te nemen in de verkoop. Officieel valt dat deel buiten het faillissement van de camping. Maar volgens Dijstelberge is het 'in het belang van de toekomst van het park om het als één geheel aan te bieden'. "Dat maakt de verkoop ook veel aantrekkelijker voor belangstellenden", meent Dijstelberge. "En voor de verkoopprijs is dat veel beter."

Zes serieuze kopers

Hij zegt dat er eerder dit jaar zes serieuze kopers waren voor de camping, en nog een paar gelukszoekers. Wanneer hij als curator nu met een openbare veiling komt, kan Dijstelberge nog niet zeggen.

"Eerst moet deze juridische procedure afgerond worden, dan zien we wel verder. Want officieel moet de rechtbank ook nog een oordeel geven over de voorlopige koopovereenkomst tussen het Leeuwarder advocatenkantoor en de DK Group. Dat is nog altijd niet gebeurd. Juridisch draait het nu eerst nog om het opeisen van de grond door mij, wat zij vergeefs hebben aangevochten. Ze kunnen dus cassatie instellen, en als ze dat doen, duurt het allemaal weer tijden", besluit Dijstelberge.

Camping Anloo is medio januari failliet verklaard. Er was een schuld van meer dan een miljoen euro. Grote problemen ontstonden er toen Enexis twee weken later het elektriciteitsnetwerk afsloot wegens brandgevaar. Tientallen bewoners woonden toen al jaren permanent op de camping, ook al wilde de gemeente Aa en Hunze dat niet hebben. De gemeente is dit jaar opnieuw een handhavingsprocedure gestart met dwangsommen, waardoor veel vaste bewoners alsnog zijn vertrokken. Een handjevol is nog over. Andere recreanten hebben hun chalet of stacaravan halsoverkop weggehaald van hun huurplek, omdat ze geen toekomst meer zagen in het recreatiepark. Er stonden meer dan 200 chalets op het park. Zeventig kavels zijn in particulier eigendom bij zo'n veertig verschillende eigenaren. Daarnaast zijn er nog drie belanghebbende hypotheekhouders, waardoor het recreatieterrein in drie stukken is opgedeeld.

