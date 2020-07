Dalenaar Nick Borgman naar HHC

Nick Borgman uit Dalen staat de komende twee seizoenen onder de lat bij tweededivisionist HHC Hardenbeg. De doelman die in de jeugd voor PEC Zwolle en FC Groningen uitkwam komt over van het Duitse BSV Schwarz-Weiß Rehden, waar hij het na één seizoen voor gezien houdt.

Borgman zal bij HHC de concurrentiestrijd moeten aangaan met een andere Drentse doelman, oud- VKW'er Ramon Nijland uit Westerbork.

Voordat hij naar Duitsland ging, vorig zomer, keepte Borgman twee seizoenen bij vv Hoogeveen zondag. In zijn eerste seizoen werd hij met die club kampioen in de 1e klasse en in zijn tweede jaar bij de blauw-witten liep hij promotie naar de 3e divisie net mis.

In de Duitse Regionalliga Nord had de 23-jarige Borgman een basisplaats maar toch wilde hij terug naar Nederland. "De afstand ging eerst prima, maar daarna werd dat mij te veel. Ik keek er naar uit om weer in Nederland te spelen. En HHC Hardenberg is een aansprekende club in het amateurvoetbal. Een mooie uitdaging dus", aldus Borgman op de site van de club.

Sander Danes

HHC zocht een nieuwe keeper nadat Sander Danes, die de afgelopen elf seizoenen onder de lat stond in Hardenberg, besloot te stoppen. De voormalig doelman van FC Emmen en WKE is inmiddels keeperstrainer bij de club uit Overijssel.

