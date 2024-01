Van instortend plafond naar 'warm huis': Sociale Winkel Assen op het nippertje gered

En dat geeft ook weer hoe sociaal de Sociale Winkel is. Het is in feite een kledingbank, maar ze helpen mensen ook met andere zaken zoals het aanvragen van toeslagen en het aanmelden voor fondsen. Meer dan zeshonderd mensen maken hier gebruik van.

'Supertrots'

De kledingbank werkte al een poos samen met de City Life Church uit Assen, maar nu heeft die de organisatie voor het grootste deel overgenomen. "De oorspronkelijke vrijwilligers blijven gelukkig wel", zegt Arnoud Sturing, voorganger in de kerk. "Ik ben supertrots. In een paar dagen tijd hebben vrijwilligers het hier helemaal omgetoverd."

Ze willen het concept van de Sociale Winkel wel op dezelfde manier voortzetten. Sturing: "Wat we op zondag doen is belangrijk, maar wat we doordeweeks doen is misschien nog wel belangrijker. We willen zonder te veel screening onvoorwaardelijk praktische en sociale hulp bieden."