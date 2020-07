Voorarrest oud-leden No Surrender in bestelbusjeszaak verlengd

Een derde verdachte, een 26-jarige inwoner van Noordwolde, mocht in mei wel naar huis om zijn pasgeboren dochter te zien. Hij had het kind vanwege de uitbraak van het coronavirus nog niet fysiek kunnen zien.

No Surrender

De drie mannen worden verdacht van vuurwapenbezit en diefstal, of, als dat laatste niet bewezen kan worden, heling. Het andere verwijt dat het Openbaar Ministerie (OM) de verdachten maakt, is deelname aan een criminele organisatie die zich bezighield met diefstal, heling en witwassen.

Volgens het OM lieten de mannen, (oud-) leden van No Surrender, bedrijfswagens stelen die werden gestript, waarna de onderdelen werden doorverkocht. De politie deed in november invallen in loodsen in Noordwolde, Hoogeveen en Vledder en nam de complete voorraad van een autobedrijf in Steenwijk in beslag.

Op de pro forma-ziting van donderdag verzocht Eric Stoeten, de advocaat van de 39-jarige verdachte, de rechtbank om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt tot aan de strafzaak te schorsen. Dat verzoek werd voorlopig afgewezen,maar de reclassering krijgt wel de opdracht om te bekijken welke voorwaarden moeten worden verbonden aan een eventuele schorsing van het voorarrest van de Drent.

Contactverbod blijft

Eén van de voorwaarden voor het schorsen van de voorlopige hechtenis van de 26-jarige Noordwoldiger was een contactverbod met (oud-) leden van motorclub No Surrender. Het verzoek van advocaat Daniël Pluijmakers om dat verbod op te heffen werd eveneens door de rechtbank afgewezen. Volgens de advocaat zitten er ook familieleden en vrienden bij de groep personen waar zijn cliënt geen contact mee mag hebben. "Die contacten mist hij ontzettend", aldus Pluijmakers. Het dochtertje van de Noordwoldiger viert binnenkort haar eerste verjaardag, dat wil de man volgens de raadsman graag met vrienden en familie vieren.

De rechtbank stelde dat het contactverbod "welbewust" was opgelegd en dat van schrappen geen sprake kon zijn. Een verzoek van de advocaat om getuigen te horen bij de rechter-commissaris werd toegewezen. Het zou gaan om getuigen van wie DNA is aangetroffen in gestolen auto's, of die filmpjes en foto's op de telefoon hadden van gestolen voertuigen en een werkplaats waar gestolen voertuigen werden ontmanteld. Bij de getuigen zou ook iemand zitten van een autobedrijf dat mogelijk motorblokken en onderdelen van de verdachten heeft gekocht.

De 64-jarige Noordwoldiger verscheen donderdag, net als zijn advocaat, niet op de pro forma-behandeling. De man blijft in hechtenis. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 15 en 16 december, met 17 december als uitloopdag.

