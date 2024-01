EHBO-verenigingen Coevorden fuseren vanwege teruglopend aantal leden

Vier EHBO-verenigingen in de gemeente Coevorden gaan voortaan samen verder. De fusie is uit nood geboren, melden de EHBO'ers. "Sinds corona hebben we een flinke terugloop gezien in het aantal vrijwilligers, waardoor de afdelingen steeds kleiner werden. Daarmee kwam het bestaansrecht van de te kleine verenigingen in gevaar."

Dat zegt Ad Bulsink, de nieuwe voorzitter van de kersverse EHBO-vereniging Zuidenveld. De vier oude EHBO-afdelingen uit Dalen, Sleen, Oosterhesselen en Zweeloo zijn in deze nieuwe organisatie opgenomen. "We gaan later deze maand officieel van start, als de notaris zijn handtekening heeft gezet."

'Afdelingen werden met opheffen bedreigd'

Met de fusie blijft de inzet van de EHBO in deze regio gegarandeerd, zegt Bulksink. "En dat zou mogelijk niet de situatie zijn geweest als we deze stap niet hadden gezet. De afdeling van Zweeloo was de afgelopen tijd bijvoorbeeld wel erg klein geworden. Deze afdeling werd met opheffen bedreigd."

De nieuwe EHBO-afdeling telt nu bijna zestig leden. "En daarmee hebben we voor de komende tijd weer slagkracht. We kunnen samen trainingen en cursussen organiseren en we kunnen aan de slag met onze gewenste professionalisering." De fusie kan volgens hem ook voor inkoopvoordelen zorgen.

'Inzet bij evenementen werd steeds lastiger'

Professionaliseren is volgens de voorzitter vooral belangrijk voor inzet bij grotere evenementen. "Denk bijvoorbeeld aan Weijdepop in Dalen, waar al gauw vijfduizend bezoekers op afkomen. Voor dat soort grotere evenementen heb je een bepaalde capaciteit nodig, maar bijvoorbeeld ook kennis over hulpverlening bij mensen die onder invloed zijn van alcohol of drugs. Dat vraagt om extra expertise, waar je op moet trainen."

Sowieso betekent de fusie volgens Bulsink meer mogelijkheden voor EHBO-inzet bij evenementen. "De afgelopen tijd werd het voor de verschillende afdelingen steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden om bij alle aangevraagde evenementen te posten. En dat is dan voor de organisaties weer erg lastig, aangezien EHBO-aanwezigheid wel een vereiste is. In de nieuwe situatie hopen we meer aan te kunnen, zodat we geen nee meer hoeven te verkopen."

Op zoek naar vers bloed

De komende tijd hoopt de nieuwe vereniging op vers bloed, vervolgt de voorzitter. "Het zou mooi zijn als we richting de tachtig vrijwilligers kunnen doorgroeien, daar gaan we nu ons best voor doen met een uitgebreide wervingscampagne en een beginnerscursus."

EHBO Zuidenveld hoopt daarmee ook vooral nieuwe, jonge mensen aan te trekken. "Zij hebben het tegenwoordig vaak erg druk en daardoor geen tijd om zich in te zetten. Wij willen de komende tijd naar buiten brengen hoe mooi dit werk is. En vooral ook laten zien dat een EHBO'er zich niet voor zichzelf inzet, maar voor zijn of haar omgeving. Noem het een mooie vorm van noaberschap."