Stelling: Mondkapje moet zo snel mogelijk verplicht worden

De Tweede Kamer wil dat het kabinet gaat kijken naar het verplichten van mondkapjes in de openbare ruimte. "Het is goed nadere verkenning te doen naar plussen en minnen van mondkapjesplicht", aldus VVD'er Hayke Veldman.

Nuttig of schijnveiligheid?

Volgens hem moet het gebeuren als het blijkt te helpen verspreiding van het coronavirus te voorkomen. "Als het louter schijnveiligheid creëert dan moeten we het niet doen", twitterde Veldman.

Coalitiepartner CDA is nog niet zo ver. "Verplichting van mondkapjes is nu niet aan de orde, wel het naleven van de 1,5 meter", aldus Joba van den Berg. Het blijft volgens haar belangrijk om de bestaande maatregelen te handhaven en na te leven.

Signaleringswaarde

Viroloog aan het UMCG Alex Friedrich zegt in het Dagblad van het Noorden dat mondkapjes niet alleen helpen tegen het verspreiden van het virus, maar dat ze ook een belangrijke signaleringsfunctie hebben. "Het dragen van een mondkapje laat ons zien: er is iets aan de hand", zegt hij tegen de krant. "En dit herinnert mensen er juist aan wél anderhalve meter afstand te houden."

In het openbaar vervoer is een mondkapje al verplicht. De discussie over het kapje leefde op na snel stijgende besmettingsaantallen gemeld door het RIVM. Het dragen van het mondkapje wordt in steeds meer Europese landen verplicht in openbare ruimtes.

Stelling

En wat vind jij? Moeten mondkapjes zo snel mogelijk verplicht gesteld worden in overdekte openbare ruimtes? Of denk je dat het wel zal loslopen, dat een mondkapje niet zo veel toevoegen in het voorkomen van een coronabesmetting?