Curieuze Collecties: 'Henny Huisman is een goede vriend geworden"

Tientallen foto's en schilderijen, gouden platen, Televizierringen en de set van de Mini-playbackshow. Als je de expositieruimte in loopt weet je niet waar je het eerst kijken moet.

"Alles staat hier", zegt Jutstra, eigenaar van Hans Jutstra woninginrichting. "Dat hebben Henny en ik gemeen. Als we iets doen, doen we het ook goed."

Snuitje in zijn stal

Henny Huisman bedacht de ideeën voor zijn programma's vaak zelf. Veel programma's die hij presenteerde waren gestoeld op het concept van de Playback Show. Zo ook de immens populaire Mini-playbackshow, waarin kinderen het podium op gingen.

De set voor dit programma staat nu in Hoogeveen, compleet met verkleedkleren, rookmachine en jurytafel. Ook Snuitje, het zwarte paard dat in het laatste seizoen in de jury zat, is te zien in zijn stal.

Naar verzorgingshuizen toe

Hoe komt het dat er uitgerekend in Hoogeveen een Henny Huisman Museum is gekomen? Jutstra: "Vijftien jaar geleden heb ik Henny leren kennen. We doen veel werk voor verzorgingshuizen in de omgeving. En mijn vrouw en ik wilden ook iets organiseren voor mensen die het huis niet uit kunnen. Dus hebben we Henny uitgenodigd en zijn we samen naar die mensen toe gegaan. Toen is de vriendschap ontstaan."

Ik ben gewoon hartstikke trots op hem." Hans Jutstra

Voorheen bewaarde Henny Huisman veel van zijn mooie spullen en awards in kartonnen dozen. Toen Jutstra dat zag kwam hij op het idee om dat wat grootser aan te pakken. En zo kwam het dat in zijn meubelzaak op het industrieterrein in Hoogeveen nu ook Henny Huisman-rondleidingen worden gegeven.

'Een heel normale kerel'

Dat het museum zelf ook een beetje een kijkcijferknaller is, blijkt uit de bezoekerscijfers. Zo kwamen er vorig jaar tijdens het evenement Happen, Trappen, Stappen zo'n 700 bezoekers in een week.

"Ik denk niet dat wij ons kunnen voorstellen hoe beroemd hij vroeger was", zegt Jutstra, wijzend naar een wand vol foto's. Er hangen foto's van Huisman met veel bekende mensen, zoals Michael Jackson, Michail Gorbatsjov en Whitney Houston.

"Maar hij is gewoon een heel normale kerel. Dat hij gewoon destijds naar Hoogeveen kwam om de ouderen een mooie dag te geven. Dat is toch hartstikke mooi."

In de kluis

Jutstra vertelt dat Henny Huisman zelf ook erg blij is met het museum. "Hij was zelf ook helemaal enthousiast. Nu heeft alles een mooi plekje."

Voor de gelegenheid haalt Jutstra ook de drie kostbare TROS-sterren en twee gouden Televizierringen tevoorschijn. "Die liggen normaal in de kluis."

"In dit museum kun je goed zien wat Henny allemaal heeft bereikt. Ik ben gewoon hartstikke trots op hem." Jutstra en Huisman zijn sinds de gezamenlijke actie vijftien jaar geleden altijd vrienden gebleven. "We bellen of appen elkaar wekelijks."

