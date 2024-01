Drentse ijsbanen mengen zich in strijd om eerste marathon op natuurijs van deze winter

Koud asfalt

Op dit moment ligt er nog geen ijs in Nieuw-Buinen. "De afgelopen nacht zijn we nog niet met water aan de slag geweest", vertelt Drent. In het weekend is de asfaltbaan schoongemaakt door vrijwilligers. "De baan ligt er klaar voor. Afgelopen nacht hebben we er voor gekozen om eerst het asfalt goed koud te laten worden. Wellicht dat we komende avond en nacht aan de slag gaan, maar het is even afwachten wat de weergoden in petto hebben. Dat bekijken we vanmiddag."