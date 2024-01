Tot 2,5 jaar cel geëist voor beroving in woning in Veenoord

Een 36-jarige man uit De Kiel en een 44-jarige man uit Coevorden hebben zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) in augustus van vorig jaar schuldig gemaakt aan grove afpersing in een woning aan de Eikenlaan in Veenoord.

Het OM wil dat de Coevordenaar hiervoor een celstraf van 2,5 jaar opgelegd krijgt, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk. De man uit De Kiel hangt een celstraf van twee jaar boven het hoofd, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk. Beide mannen waren uit op de gouden ketting van het slachtoffer, zei de officier van justitie. Het slachtoffer was als gast in de woning in Veenoord.

'Het is geen speelgoedpistool'

Hij was daar om speed te kopen, zei hij later tegen de politie. In de woning waren ook de beide verdachten. Het slachtoffer kende de jongste, de oudste had hij niet eerder gezien. Ineens zouden de verdachten zich op hem hebben gestort. De oudste richtte een wapen op hem. "Kom op Gerrit, werk nou gewoon mee, dan overkomt jou niets. Het is geen speelgoedpistool", zou de man uit De Kiel hebben geroepen en sloeg de man op zijn mond. Het slachtoffer werd gedwongen zijn ketting af te geven.

Sprong over een metershoge schutting

Hij zag een moment om zijn belagers te ontvluchten, zei de aangever vandaag tegen de rechter. Hij dacht dat hij in doodsnood verkeerde. Hij rende de woning uit en sprong over een metershoge schutting. Daarbij brak hij zijn been op meerdere plaatsen. De jongste verdachte werd kort na de overval aangehouden, de man uit Coevorden kwam kort daarop in beeld. Beide mannen erkenden alleen dat zij in de woning waren geweest. Van hun aanwezigheid in de woning waren camerabeelden.

Gouden ketting zichtbaar om zijn hals

De officier van justitie hecht meer geloof aan het verhaal van de aangever. Die pinde kort voor de afpersing nog geld. Op de camerabeelden droeg de man zichtbaar de gouden ketting. De ketting was verdwenen toen de agenten de man gewond in de tuin aantroffen. Hij had naast de botbreuken ook kapotgeslagen tanden in zijn mond. Het letsel past bij het verhaal van de aangever, zei de aanklager. Beide verdachten ontkennen met klem de gewelddadige afpersing. Zij waren toevallig in de woning.

Merkwaardig

De officier van justitie vindt het merkwaardig dat beide verdachten hun telefoons kort na het incident hebben gereset. Op een andere telefoon van de Coevordenaar was kort na de afpersing gezocht op goudprijzen. "De ketting is verkocht", zei de officier van justitie. De verklaringen die de verdachten mondjesmaat afgaven noemt de aanklager ongeloofwaardig. De man uit De Kiel stond ook terecht voor een mishandeling en diefstal in een woning in Emmer-Compascuum.

'Ik zat onder de drugs'

De bewoner zou eind januari van vorig jaar zijn geslagen en bestolen van onder meer gereedschap en radioapparatuur. Dit erkent de man, maar hij kan zich niets herinneren: "Ik zat onder de drugs". Beide mannen hebben een strafblad. De oudste onderging in 2020 nog een twee jaar durend behandeltraject voor veelplegers binnen de gevangenis. "Dit zijn ernstige feiten waarop een langdurige celstraf past", zei de aanklager. Toch kiest hij voor een behandeling voor beide mannen.

'Wildwestverhaal'

De jongste verdachte kan 5 februari klinisch worden opgenomen. "De maatschappij heeft meer baat bij hulpverlening. Beiden zeggen hiervoor open te staan", zei hij. Hij vindt de schadevergoeding van ruim 12.600 euro toewijsbaar. De beide advocaten zien te weinig bewijs voor een veroordeling en pleitten voor vrijspraak. "Een wildwestverhaal, volstrekt onaannemelijk en onbegrijpelijk", zei de raadsman van de Coevordenaar.