Waterschap extra alert, kantoorpersoneel op zoek naar bevergangen

Voor zover het in hun normale werk past lopen medewerkers deze kletsnatte periode dagelijks inspectierondes. Zo ook beleidsmedewerker Brenda Boerema. Volgens haar merk je dat het topdrukte is bij het waterschap. "Iedereen is wel alert en paraat. De hydrologen met de berekeningen. Wat voor waterstanden verwachten we? Maar ook de buitendienst met zandzakken die mobiele keringen neerzetten."

De waterstanden dalen. Vrijdag is voorlopig het laatste rondje voor het kantoorpersoneel. Ondanks dat ze zichzelf hebben opgegeven voor deze extra inspecties is Dijkma blij dat hij weer aan met zijn eigen werk verder kan. "We lopen tien kilometer over dijkjes en het is koud en het is glad. Maar het geeft ook veel voldoening."