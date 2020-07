Mooi Wark-frontman in april getroffen door tia: 'Was wel even schrikken'

Na de nodige auditierondes is vanavond de halve finale van We Want More op SBS6 te zien. Mooi Wark wist het tot de halve finales van de talentenjacht te schoppen, al hing deelname wel even aan een zijden draadje. Frontman Bert Koops onthulde begin april een tia te hebben gehad.

"Ik was 's avonds aan het grasmaaien, toen duizelig werd en het zicht aan mijn rechteroog ineens minder werd", blikt de inwoner van Schoonoord terug. De zanger en gitarist van Mooi Wark al direct het idee dat het niet helemaal goed zat. "De volgende dag ben ik direct naar de huisarts gegaan, die vertelde dat ik een kleine tia achter mijn oog heb gehad."

Operatie

Na het bezoek aan de huisarts moest hij voor onderzoeken naar het ziekenhuis, waar bleek dat zijn halsslagader voor vijftig procent dichtzat. Inmiddels is hij geopereerd, zodat de bloeddoorstroming naar zijn hersenen weer helemaal goed loopt. "Wij Drenten zijn een nuchter volkje, maar dit was wel even schrikken. Ik voelde me de dagen voordat dit gebeurde al niet zo goed, maar dit verklaart wel één en ander", zegt Koops, die bovendien diabetespatiënt is.

Omdat de tia aan de kleine kant was, wist Koops goed te herstellen. "Nu gaat het weer hartstikke goed", zegt hij in het RTV Drenthe-radioprogramma De dag van Drenthe. Daardoor kon hij zich met Mooi Wark volledig focussen op de halve finales van We Want More.

Finaleplaats We Want More?

Vanaf 20.30 uur is op SBS6 te zien hoe Koops en zijn bandleden het ervan afbrengen. Van opera tot fado, van gospel tot pop en van jazz tot reggae: alle muziekstijlen komen in de talentenjacht voorbij.

Verklappen hoe die die halve finale is verlopen, doet Koops vanzelfsprekend nog niet. Wel kan hij zeggen dat Mooi Wark ervoor gekozen heeft om met het nummer Warkende Helden een gooi naar een finaleplaats te doen. "Verder moet iedereen natuurlijk gaan kijken", zegt Koops lachend. "Maar ik kan alvast zeggen dat het een fantastisch mooie ervaring was."

