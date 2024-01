Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Spek en Bonentocht

Plaatselijk Belang Valthe organiseert op zaterdag de jaarlijkse Spek en Bonentocht. Er zijn twee wandelroutes, een van 5 en een van 10 km. Na een aantal kilometers, staat er koffie, thee, chocomel of glühwein klaar en is er een houtvuur om je op te warmen. De wandeling eindigt in het dorpshuis, waar bruine bonen met spek of een patatje klaarstaan. Inschrijving en start vanuit het Dorpshuis, Hoofdstraat 54 in Valthe. Starten kan tussen 11.00 en 13.00 uur. Volwassenen betalen 8 euro, kinderen 6 euro.

Winterwandeling Huus met de Belle

Ook in Echten kun je een winterwandeling lopen van 5 of 10 kilometer. Hij voert door bos, landerijen en over de heide. Onderweg is er de mogelijkheid om even uit te rusten of op te warmen. Inschrijving kost 4 euro. Graag opgeven per mail huusmetdebelle@gmail.com. Starten kan van 10.30 tot 13.30 uur bij het Huus met de Belle, Zuidwolderweg 2a, 7932PP Echten.