KFC zet door en vraagt vergunning aan in Hoogeveen, gemeente wacht onderzoek af

De gemeente Hoogeveen heeft een aanvraag voor een vergunning binnen voor de komst van een KFC-restaurant naar Hoogeveen. Daarvoor moet nog wel onderzoek worden gedaan naar mogelijke verkeers- en geluidsoverlast. Ook omwonenden moeten gehoord worden. Hoogeveen laat weten zich pas te buigen over de aanvraag als de resultaten daarvan binnen zijn.

Initiatiefnemer Ruval Real Estate hoopt het kiprestaurant te bouwen langs de Schutstraat, vlak bij de A28. In december presenteerde het bedrijf een eerste impressie van het restaurant. Samen met de gemeente onderzoeken ze of een Kentucky Fried Chicken mogelijk is in Hoogeveen. Omwonenden kregen een kijkje hoe het gebouw eruit zou kunnen zien. Maar niet iedereen zit te wachten op het kiprestaurant, zo vrezen een aantal buurtbewoners voor een toename in afval, hangjeugd en verkeersoverlast.

Buurtbewoners vrezen overlast

Volgens de omwonenden is het gedeelte van de Schutstraat waar het restaurant moet komen qua verkeer ontzettend druk. Niet alleen vanwege de op- en afritten van de A28, maar ook vanwege het kruispunt verderop met de Carstenstraat en Griendtsveenweg. Buurtbewoners noemen het daar 'levensgevaarlijk'. Ook denken ze dat fietsers er hinder van kunnen ondervinden. Met de komst van een KFC wordt het erger denken ze.

Dat zijn niet de enige zorgen. Ze vrezen dat er overlast ontstaat van jeugd en extra afval. "De McDonalds aan de overkant moet veel afval oprapen. Ze doen hun best, maar er blijft nog weleens wat liggen. Met de komst van een KFC wordt dat misschien nog wel meer", liet een bewoner van de Molukse wijk destijds weten, die wijk grenst aan het beoogde KFC-terrein.

Het restaurant van de McDonalds is vaak tot laat open zeggen de buurtbewoners. Ze zien daar jeugd rondhangen die met een geluidsbox overlast veroorzaken. "Wie zegt dat zoiets niet gaat gebeuren bij een toekomstige KFC", zegt de bewoner. Een deel van de buurt ziet de komst van het bedrijf echt niet zitten en heeft aangegeven te strijden tot het eind.

Rol gemeente in keuze locatie

Tijdens de presentatie van Ruval Real Estate konden omwonenden vragen indienen over het project. Het is de bedoeling dat het bedrijf eind januari reageert op de zorgen van de mensen. Een deel van de buurt vond het jammer dat er niet direct antwoorden kwamen. Daardoor krijgen ze het gevoel dat het al in kannen en kruiken is.

Een veel gestelde vraag is hoe de gemeente betrokken is bij de keuze voor de locatie. Hoogeveen laat weten daar geen invloed op te hebben gehad. "De initiatiefnemer is eigenaar van het betreffende terrein en ziet kansen voor de vestiging van een KFC nabij de snelweg."