Vrieskou in aantocht, GGD spoort daklozen aan om warme plek te zoeken

Lager dan -5

De winterregeling geldt ook voor mensen die normaal gesproken geen recht hebben op opvang, zoals arbeidsmigranten of mensen die in een huis wonen dat is afgesloten van energie.

'Niemand dwingen'

"Het is een groep die over het algemeen moeilijk bereikbaar is, dus we roepen hulp in van bijvoorbeeld de politie om mensen op te sporen", vertelt Bart Raaijmakers van de GGD.