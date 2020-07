Trio wast 10.000 euro van opgelichte ondernemers wit: cel- en werkstraffen

De Assenaar (26) die de andere twee mannen aanstuurde, is veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. Hij heeft zelf ontkend dat hij er wat mee te maken heeft. De man uit Haren (25) kreeg een maand voorwaardelijk, maar moet wel een werkstraf van 120 uur uitvoeren. De 23-jarige Fries kreeg honderd uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk.

De Assenaar moet daarnaast ruim 9.700 euro, geld dat hij met het witwassen heeft verdiend, betalen aan de staat, bepaalde de rechter in Assen vanochtend.

Verdacht gedrag bij de MediaMarkt

De Groninger en de Fries kochten in maart 2018 bij de MediaMarkt in Assen voor ruim 2.300 euro een Macbook en een iPhone. Nog dezelfde dag kwam de man uit Drachten terug naar de elektronicazaak met de boodschap dat hij de kleur van beide apparaten toch niet mooi vond. Hij wilde de apparatuur weer inleveren en graag contant geld terug. Een beveiliger vertrouwde het niet en belde de politie.

Een paar dagen eerder pinden de twee bij banken en een casino in Assen in totaal 7300 euro. Op beelden van het casino was ook de Assenaar te zien. Het geld dat ze pinden en waarvan ze in de MediaMarkt betaalden, kwam van rekeningen die eerder waren gebruikt om twee ondernemers in Gelderland en Noord-Brabant op te lichten.

Die twee werden door onbekenden gebeld, zogenaamd namens de Belastingdienst. De bellers zeiden dat ze nog veel geld aan de fiscus moesten betalen en dat hij bedrijven op slot moesten als ze niet snel een boete zouden betalen. De geschrokken ondernemers trapten in de babbeltruc en maakten duizenden euro's over. Het trio dat vandaag terechtstond, wordt niet verdacht van betrokkenheid daarbij.

Eerder veroordeeld

De man uit Drachten verklaarde na zijn arrestatie dat hij door de Assenaar gedwongen werd om geld te pinnen en de aankopen te doen bij de MediaMarkt. Hij zou er ook geld voor krijgen. Ook de man uit Haren zei dat de Assenaar de leider was. Die 26-jarige man hield het op: "Ze spannen samen tegen mij" en ontkende.

Maar de rechter vond dat er genoeg bewijs is dat het zo is gegaan. De Assenaar en de man uit Haren zijn geen onbekenden in de rechtbank. Beiden zijn vorig jaar september veroordeeld voor het bedreigen en afpersen van mannen met wie ze dates hadden geregeld via datingapp Tinder. Daar deden ze zich voor als tienermeiden. Op de afgesproken plekken eisten ze vervolgens geld om te voorkomen dat ze bij de politie zouden melden dat de mannen 'pedo's' waren.

De twee zijn toen, samen met een derde man, veroordeeld tot straffen tot twintig maanden cel. Die zaak loopt nog in hoger beroep.

