NS wil dat toezichthouder zich uitspreekt over Arriva-plannen voor trein vanuit Noorden naar Parijs

Toch is de Nederlandse Spoorwegen van mening dat de economische toets wel degelijk afgenomen kan worden. Ook al heeft het bedrijf zelf geen plannen voor een treindienst tussen Groningen en Parijs, aldus een woordvoerder: "Hoewel het voor iedereen in Nederland natuurlijk fijn zou zijn om rechtstreeks met de trein naar Parijs te gaan, zien we dat de huidige verbinding past bij de huidige reisbehoefte en reizigersaantallen."

Vertrouwen

Een woordvoerder van Arriva laat weten dat het bedrijf zich geen zorgen maakt over het ingediende bezwaar: "We zien de uitkomst met vertrouwen tegemoet. We werken ondertussen natuurlijk 'gewoon' door. Het kost immers veel inzet en tijd om een volledige internationale treinverbinding tot stand te brengen."