Veendokters zien vestiging in kerk Barger-Compascuum wel zitten

Initiatief De Veendokters startte in 2020 nadat de huisarts in Barger-Compascuum met pensioen ging. Zij kon geen opvolger vinden, waarop Huisartsenzorg Drenthe en verzekeraar Zilveren Kruis met het idee voor de mini-praktijk op de proppen kwamen. Pal naast buurthuis De Collink verrees een 'tiny house' van nog geen 50 vierkante meter.

Extra ruimte

Volgens Scheper is het concept inmiddels aardig uit zijn jasje gegroeid. Inmiddels is er sprake van een team van 15 medewerkers, dat bestaat uit onder meer drie huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten en verpleegkundigen. "De praktijk trekt veel mensen aan die graag bij ons willen werken", aldus Scheper. "Vandaar dat we inmiddels ruimte bijhuren in De Collink."