Dorpshuis, ontmoetingscentrum of multifunctioneel centrum: wat is de kerk van de toekomst?

De stichting heeft ook Het Kleine Kerkje in Gieterveen, de Synagoge in Zuidlaren, de Nederlands Hervormde Kerk in Eext en Margarethakerk in Odoorn in beheer. Ze zet zich in voor instandhouding van de historische kerken in de provincie. "Dat is nodig omdat er steeds meer leegstand plaatsvindt. Daardoor treedt er verval op, dat willen we voorkomen. Het is belangrijk cultureel erfgoed."

Daarbij noemt de stichting het herbestemmen van een kerk tot woningen of appartementen een 'laatste redmiddel'. "Het kan een prima oplossing zijn, maar wij willen ze liever openhouden voor de samenleving."

Dorpshuis

Voor de kerken die de stichting in bezit heeft, probeert ze zo veel mogelijk de kerkelijke functie te behouden. Daarnaast worden er allerlei nevenfuncties ontwikkeld. "Dat zijn, in geval van Bovensmide, bijvoorbeeld concerten en bijeenkomsten. Zo blijft de kerk open door de lokale samenleving. Dat vinden we heel belangrijk." Want nu wordt de kerk in Bovensmilde weer gebruikt. Zowel voor diensten als in de vorm van een dorpshuis.

Een dorpshuis noemen ze De Samenstroom bij de Protestantse Gemeente Meppel niet. Daar spreken ze van een ontmoetingscentrum. Na de verbouwing sprak de gemeente de hoop uit dat het gebouw iedere dag open is. "De intentie is nog steeds om gebouw zo open mogelijk in onze maatschappij te zetten. Elke dag lukt nog niet, maar het gaat prima."

Activiteiten

Behalve de zalen is ook het kerkgedeelte zelf erg veranderd. De preekstoel is weg, daar staat nu een podium. Gert Visser: "Past in multifunctionele van dit gebouw. We kunnen podium leeghalen en daar allerlei andere activiteiten laten plaatsvinden." De typerende kerkbanken staan er ook niet meer. Die zijn verkocht. Bé Hagedoorn: "We hebben bewust gekozen voor stoelen. Die kan je er makkelijk uithalen, zodat je ruimte kan maken voor andere activiteiten zoals een beurs."

Andere activiteiten toestaan is bij de Baptistengemeente ook het geheim om te groeien. Johan Otten: "Naast de zondagochtenden hebben we verschillende initiatieven. Koffie-ochtenden, of een jongvolwassenencafé. We hebben een hele actieve jeugd, niet alleen van ons, maar ook jeugd van andere kerken zijn erbij betrokken. Die komen elke twee weken op vrijdagavond samen. Maandagavond een gebedsavond. We hebben cursussen. Het gaat alle kanten op."