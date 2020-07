Dit weekend in de Drentse natuur: 25 en 26 juli

Ervaar zelf de zomer op de Hondsrug of bekijk hoe anderen de Drentse natuur afbeelden. Er is genoeg te beleven dit weekend. Of neem op het nippertje deel aan de tuinvlindertelling.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda.

Barbizon van het Noorden

Het Drentse landschap ontdek je niet alleen in de natuur maar ook in het museum. De tentoonstelling Barbizon van het Noorden - De ontdekking van het Drentse landschap 1850-1950 in het Drents Museum is verlengd t/m 13 september 2020. Neem een kijkje en geniet van het werk van grote kunstenaars die de unieke eigenschappen van Drenthe op doek hebben vastgelegd. Op de website van het museum vind je meer informatie.

Tuinvlindertelling

Het laatste weekend van twaalfde landelijke Tuinvlindertelling breekt aan. Doe mee en tel gedurende een of meerdere kwartiertjes de vlinders in je tuin of op je balkon. De Vlinderstichting kan de informatie goed gebruiken. Bekijk hier hoe je mee kunt doen.

Zomer op de Hondsrug

Maak kennis met de natuur op de Hondsrug. Samen met de boswachter van Staatsbosbeheer maak je een afwisselende wandeling door dit bijzondere natuurgebied. Je leert meer over de natuur in de zomer. Informatie over deze excursie vind je hier.

Bij alle activiteiten wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen. Houd 1,5 meter afstand en volg de aanwijzingen van de gids op tijdens een excursie. Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt.

Ben je op zoek naar meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.

Lees ook: