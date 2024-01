Appartementen in 'tramremise' van Coevorden

Op de plek waar vroeger de stoomtrams van Coevorden werden gerangeerd en passagiers in- en uitstapten, komen dit jaar vijftien nieuwe appartementen. De sloop en bouw start eind maart of begin april.

Het plan omvat twaalf appartementen van elk rond de 70 vierkante meter en drie penthouses van elk zo'n 120 vierkante meter. De appartementen en penthouses komen in een nieuw pand dat het uiterlijk van de oude remise krijgt. "Waarmee we de sfeer behouden, maar wel een volledig nieuw complex realiseren", zegt Venhorst.

'Vooral senioren hebben interesse'

Parkeren kan straks aan de achterkant van het terrein, via een toegang vanaf de Van Eijbergenstraat. De appartementen zijn op drie na verkocht of onder optie. "Vooral senioren hebben interesse, zien we", zegt Venhorst. "Dat is ook niet gek, omdat de appartementen voor deze doelgroep heel geschikt zijn. Bovendien ligt het complex straks redelijk dicht bij de binnenstad, maar tegelijkertijd op een rustige locatie. Zo heel veel vergelijkbaar aanbod voor senioren is er momenteel in Coevorden niet."