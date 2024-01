Zanger Bouke is uitgeroepen tot Emmenaar van het Jaar

Bouke startte zijn carrière op zijn 18e en hij werd er al snel op gewezen hoe zijn stem als twee druppels water op die van Elvis Presley leek. Als vertolker van het repertoire van 'The King of Rock and Roll' wist hij in 2009 en 2014 twee tv-talentwedstrijden te winnen. Zijn stem kon rekenen op bijval in Amerika.

Tot twee keer toe mocht hij optreden in Graceland in Memphis, het landgoed waar Elvis ooit woonde. Met eigen band en orkest treedt hij sindsdien in stad en land op. Afgelopen jaar wist Bouke opnieuw de winst in de wacht te slepen tijdens The Tribute-Battle of the Bands op SBS6. Het gaf de Emmer zanger landelijke bekendheid. Vervolgens stond hij twee avonden achter elkaar in de Ziggo Dome en trad hij op in Ahoy, op de Zwarte Cross en tijdens het Hello Festival.