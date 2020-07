Illegale zender in Fluitenberg stoort vliegverkeer en hulpverlening

Politiewoordvoerder Bert Sietzema noemt het gevaar dat de zender met zich meebracht. "De piloten van vliegtuigen die aan kwamen vliegen richting Lelystad, hoorden muziek over hun oren in plaats van de verkeersleiding. Hierdoor was communicatie moeilijk", zegt Sietzema. Hoewel er geen ongelukken zijn gebeurd, "heeft het het potentiële gevaar in zich dat vliegtuigen niet op de juiste manier kunnen worden begeleid bij hun landing of opstijging."

"Ook het C2000-netwerk is vermoedelijk hierdoor gehinderd. Dat heeft gevolgen voor de communicatie tussen hulpverleningsdiensten, en uiteindelijk ook gevolgen voor burgers die onze hulp nodig hebben", zegt Sietzema. Hij zegt dat niemand hiervoor is aangehouden.

Zoektocht

Rond 20.15 uur werd, via een politiehelikopter, de zender in een zendmast aan de Fluitenbergseweg gevonden. De Marechaussee en politie vonden daar onderaan de mast een laptop en zendapparatuur, die via een kabel aan de mast was verbonden.

De politie nam de apparatuur in beslag. In de buurt stond ook een keet met daarin apparatuur, die op dat moment niet in werking was. Er wordt nog onderzocht of de keet iets met de zender heeft te maken.

'Veiligheid was niet gegarandeerd'

Agentschap Telecom doet onderzoek naar wat er is gebeurd. "Een geheime zender als deze lijkt in eerste instantie een onschuldige bezigheid. Vliegtuigen konden echter tijdelijk niet goed communiceren. Daarnaast betekent storing in het C2000-netwerk dat de veiligheid van hulpverleningsdiensten en burgers niet gegarandeerd is. Het zenden met dergelijke apparatuur is daarom een ernstig misdrijf", meldt de politie.