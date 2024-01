Burgemeester Emmen schenkt 5.000 euro aan Stichting Isabelle in Schoonebeek

Burgemeester Eric van Oosterhout heeft een cheque ter waarde van 5.000 euro overhandigd aan Toby en Hellen Klingenberg uit Schoonebeek. Ze zijn de ouders van Isabelle Klingenberg die in februari 2021 op 8-jarige leeftijd om het leven kwam bij een aanrijding met een auto. Ook haar vriendinnetje Veerle kwam daarbij om het leven.

Om de herinnering aan hun dochter levend te houden richtten de ouders Stichting Isabelle op, die zich inzet voor zaken die Isabelle aan het hart gingen, zoals dierenwelzijn en milieu. De ambitie van de stichting is om een kinderboerderij te bouwen in het Park van Schoonebeek. Een naam is er al: Familieboerderij Isabelle.