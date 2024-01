Justitie: Twee schutters actief bij schietpartij Maria in Campislaan Assen

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben twee Assenaren tijdens de massale schietparij in de woonwijk Lariks in Assen daadwerkelijk geschoten. Het 24-jarige slachtoffer liep daarbij vijf schotwonden op en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.

Twee groepen met elkaar te lijf

Het incident gebeurde op 4 oktober van vorig jaar op klaarlichte dag op de Maria in Campislaan. "Vlak nabij een school en een kinderboerderij. Onder het oog van buurtbewoners gingen twee groepen elkaar te lijf met verschillende wapens", zei de officier van justitie. In verschillende voertuigen kwamen de jongeren op elkaar af. Op basis van getuigenverklaringen zijn de voertuigen en de inzittenden getraceerd, schetste de aanklager. Er zijn uiteindelijk zeven verdachten, waarvan vier nog vastzitten.

Kruitresten

Volgens het slachtoffer werd hij door de 31-jarige Assenaar beschoten. Bij de man zijn geen kruitresten op zijn lichaam of kleding gevonden. Dit was wel het geval bij het tweetal dat later deze maand voor de rechter moet verschijnen. De dertiger wil graag naar huis, zei hij vandaag tegen de rechter. Hij is bang om zijn woning te verliezen, als hij langer vast blijft zitten. De rechter vindt de zaak te ernstig en de persoonlijke belangen van de verdachte niet zwaar genoeg om hem naar huis te sturen.