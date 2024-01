Milieupark Assen ligt er belabberd bij, gemeente mikt op nieuwbouw

Roestende gebouwen, lekkende afvalcontainers, chaotische verkeerssituaties en een kapotte toegangspoort. Het milieupark op het Stadsbedrijvenpark in Assen is nodig aan vervanging toe. De gemeente wil voor zes miljoen euro een nieuw afvalbrengstation bouwen.

Het milieupark werd in 2002 gebouwd als tijdelijke voorziening en inmiddels is het ruim 20 jaar oude park ruim over zijn levensduur. De onderhoudskosten voor de gemeente zijn in de loop der jaren gestegen naar 125.000 euro per jaar. Vooral het schoon en veilig houden van het terrein is inmiddels enorm duur geworden.