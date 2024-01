Burgemeester Emmen: 'Ramp Ter Apel laat te veel gemeenten onverschillig'

Burgemeester Eric van Oosterhout vindt dat te veel gemeenten in Nederland wegkijken bij de opvang van asielzoekers. "Laat ik er geen doekjes om winden. Ik vind wat van gemeenten die consequent wegkijken bij vraag aandeel te leveren in opvang vluchtelingen." Van Oosterhout vindt dat 'ontluisterend', vooral in een rijk land als Nederland. "Waar we binnen een jaar met relatief gemak 100.000 Oekraïners opvangen."

Van Oosterhout stond tijdens zijn nieuwjaarsspeech in het Atlas Theater uitgebreid stil bij de problematiek die speelt rondom het AZC in Ter Apel. En vooral het gebrek aan solidariteit van andere gemeenten. "De humanitaire ramp in Ter Apel laat veel te veel gemeenten onverschillig. Uit angst voor een gebrek aan draagvlak in eigen omgeving." Solidariteit is in Nederland een flets begrip geworden, concludeerde hij dan ook.