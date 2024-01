Koninklijke onderscheiding voor Abel de Boer uit Darp

Abel de Boer uit Darp is vanmiddag onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding van de burgemeester van Westerveld, Rikus Jager. De Boer stond aan de wieg van twee organisaties in Havelte: de Stichting Havelter Molen en de Historische Vereniging Havelte en omgeving.

Met vier andere richtte De Boer in 1989 de Historische Vereniging Havelte en omgeving op. Hier was hij meer dan elf jaar bestuurslid en mede door zijn inzet heeft de vereniging op dit moment ongeveer 500 leden. Bij deze vereniging was hij onder meer ook betrokken bij de uitgave van het informatieblad 'Onsen Spiker' en het jaarlijks uitbrengen van een historische kalender.

Molenaar

In 1991 was De Boer ook betrokken bij de oprichting van de Stichting Havelter Molen. Ook bij deze stichting zat De Boer jarenlang in het bestuur als secretaris. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol bij de renovatie van de buitenzijde van de molen en, in 1994, bij het weer draaibaar en maalvaardig maken van de molen.

De Boer besloot zelfs om molenaar te worden en was, een kleine dertig jaar lang, vrijwel elke zaterdagmiddag bij de molen in Havelte te vinden.