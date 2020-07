Coevordenaar aangehouden voor nachtelijke beschieting in Hoogeveen

Vanuit een passerende auto is vanochtend op de Schutstraat op een auto geschoten. Uren later heeft de politie een 38-jarige verdachte uit Coevorden in zijn woonplaats aangehouden.

Volgens de politie was het schietincident rond 2.15 uur in de ochtend. Vijf mensen waren in de buurt van de auto toen die werd beschoten. Aan de hand van het kenteken van de auto en het signalement van de bestuurder, kon het arrestatieteam van de politie - die wordt ingezet als er mogelijk vuurwapens in het spel zijn - om ongeveer 5.00 uur de Coevordenaar in zijn woning aanhouden.

Hakenkruizen

Agenten vonden in de woning van de man verschillende airsoftwapens. Dat zijn gas- of veerdrukwapens om plastic balletjes mee te schieten en lijken op echte wapens. Ook vond de politie in de woning verschillende slagwapens, steekwapens én vlaggen en voorwerpen met afbeeldingen van hakenkruizen.

De politie doet onderzoek naar het incident. De 38-jarige man zit momenteel vast en zal worden gehoord. Ook worden er aangiftes opgenomen van mensen die vanochtend werden beschoten.