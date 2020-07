Nog weinig beweging rond zorgplan gemeentehuis Gasselternijveen

Het zorghotel zou moeten komen in het oude gemeentehuis aan de Vaart. Het pand en het achterliggende terrein zijn sterk verwaarloosd, maar het zou volgens de dorpscoöperatie de perfecte plek zijn voor woningen voor ouderen die zorg nodig hebben. In Gasselternijveen zijn op dit moment weinig woonmogelijkheden voor hen. Ze moeten daardoor verhuizen naar zorgcentra in andere plaatsen in de regio.

Gemeentehuis nog steeds leeg

In februari 2019 kocht de gemeente Aa en Hunze het gemeentehuis, nadat het eerder van de hand was gedaan. De dorpscoöperatie kreeg de gelegenheid om er kortdurende zorg te realiseren. Al meer dan anderhalf jaar zijn de dorpelingen bezig om een zorginstelling of projectontwikkelaar te verleiden zich te vestigen in het pand, maar het gemeentehuis ligt er nog net zo verlaten bij als ten tijde van de aankoop.

Er is volgens voorzitter Piet Wolters van De Brug wel een partij in beeld, maar daar is nog geen overeenstemming mee. De tijd tikt door en naar hoe het nu lijkt heeft de dorpscoöperatie nog een klein half jaar om met iets concreets te komen. "De koop vorig jaar was een initiatief van wethouder Henk Heijerman. Hem is toen te verstaan gegeven dat begin 2021 toch duidelijk moet zijn wat de haalbaarheid is van de plannen."

Zorghotel of ouderenwoningen?

Of er een zorghotel gaat komen, of toch iets anders is ook nog niet duidelijk. "Het is een proces van vallen en opstaan", vertelt Wolters. "Dat idee van het zorghotel lijkt een beetje achterhaald. Het is niet helemaal uit beeld, maar een jaar geleden waren we veel optimistischer." De coöperatie onderzoekt nu of het mogelijk is om seniorenwoningen op het terrein te bouwen. Het oude gemeentehuis moet in dat geval gebruikt worden door een zorgaanbieder, zodat er op locatie ook zorg verleend kan worden.

Na de aankoop door de gemeente is er een haalbaarheidsonderzoek geweest. Volgens Wolters is door dat onderzoek de haalbaarheid van de plannen wel degelijk aangetoond, maar bleek het lastig om partijen te vinden die interesse hebben. Als de dorpscoöperatie er niet in slaagt om iets van de grond te krijgen, is er een grote kans dat de gemeente het pand weer in de verkoop zet.

Lees ook: