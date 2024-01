Bouke maakt droom waar en treedt in de voetsporen van Elvis

Een reis door Amerika langs alle bekende plekken waar Elvis Presley ooit is geweest. Zanger Bouke Scholten uit Emmen reist samen met Rob Kemps de 'King of Rock and Roll' achterna in het nieuwe tv-programma 'My Tribute to Elvis'. Vanavond is de eerste uitzending te zien op SBS6.

In de driedelige special worden beelden van de reis van het duo afgewisseld met een exclusief concert van Bouke, die afgelopen oktober is opgenomen in het Paard in Den Haag. Tijdens de trip in Amerika ontmoeten ze bovendien speciale mensen uit het leven en de carrière van Elvis.

Begin vorig jaar won Bouke de talentenjacht The Tribute - Battle of the Bands en sindsdien is hij erg populair in Nederland. Het afgelopen jaar stond de Emmenaar onder andere tussen de line-up van de Zwarte Cross en was zijn hit Fire down below de nummer vier in de Drentse 1000.

Droom