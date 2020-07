Medewerker Hoeve Boschoord doet aangifte tegen agressieve cliënt

De cliënt staat bekend als persoon met onberekenbaar gedrag en zit in de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) in Boschoord. Daarom werd hij door twee begeleiders benaderd vanwege een discussie over de verstrekking van kleding. Plotseling werd een van de twee medewerkers van Hoeve Boschoord aangevallen, waarna een worsteling ontstond. De cliënt zag kans om de keel van de medewerker "met kracht" dicht te knijpen, zo schrijft Justitie.

Aangifte gedaan

Met hulp van personeel is de man in bedwang gehouden. De aangevallen medewerker van Hoeve Boschoord heeft zich onder behandeling gesteld van een arts. "Bij een bezoek aan het ziekenhuis is geconstateerd dat de betreffende medewerker schade heeft opgelopen door de verwurgingspoging. Er is aangifte gedaan, de tbs-gestelde is nog dezelfde avond aangehouden en meegenomen naar het politiebureau." Zo is te lezen in het verslag.

Hoeve Boschoord is een instelling voor mensen met een gedragsstoornis die in aanraking zijn geweest met Justitie. Een deel van de instelling is afgesloten van de buitenwereld. De rest heeft enige vrijheid rondom de kliniek. Vanwege de gedragsproblemen komen er af en toe incidenten voor. Ook gebeurt het wel eens dat TBS'ers met verlof gaan en niet op tijd terug komen. In juni verdween iemand uit de open dependance van Hoeve Boschoord in Wilhelminaoord. De persoon is in Amsterdam opgepakt.

Het gebeurt vaker dat een cliënt agressief is en onberekenbaar gedrag vertoont. In oktober vorig jaar kreeg een medewerker een kop hete koffie in het gezicht. De medewerker had lichte brandwonden. Uiteindelijk bleek de medewerker blijvend letsel over hebben gehouden aan het voorval.