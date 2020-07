53 uur darten voor niets: Assenaren zwaar teleurgesteld

Althans, dat dacht het tweetal zelf. Negen maanden later ziet de wereld er opeens heel anders uit voor de Drentse darters. Niet hun namen staan in het wereldberoemde recordboek geschreven, maar twee Britten die ruim 58 uur pijltjes in het bord mikten gaan met de eer aan de haal.

Het Britse record zou al in het eerste weekend van juli 2019 gevestigd zijn, terwijl Posthumus en Alders bijna vier maanden later hun poging deden in het Asser Ons Café. Hun vizier was gericht op de 51 uur uit 2014 en ze hadden er geen weet van dat de Britten dat record al maanden eerder scherper hadden gesteld.

Smoesje

Bij toeval komen Posthumus en Alders erachter dat de twee pijltjes gooiende conculega's het beter hebben gedaan. Ze confronteren het Guinness Book of World Records in een e-mail met de verkeerde informatie die ze bij hun recordpoging hadden.

'Dit maakt ons boos, want jullie wisten waarschijnlijk allang dat wij een poging deden die voor niks zou zijn. Jullie hadden al drie maanden bewijs in handen van de andere recordpoging', luidt de boodschap. Ze wijzen erop dat een nieuw ingediend record normaal gesproken een doorlooptijd heeft van twaalf weken.

We gunnen de Britten het record, maar de werkwijze van het Guinness Book of World Records steekt ons" Frank Posthumus en Wyan Alders

Moeizame communicatie

De communicatie met het Guinness Book of World Records verloopt sowieso moeizaam. In de ogen van Posthumus en Alders verschuilt de organisatie zich achter het coronavirus, waardoor het aangeleverde bewijs van de Drenten niet verwerkt kon worden. Medewerkers van het Guinness Book of World Records zouden vanwege reisrestricties en andere coronamaatregelen niet naar kantoor kunnen komen om één en ander te uploaden.

Posthumus en Alders vermoeden dat dit een smoes is om het record in Britse handen te houden, omdat darten van origine een Britse sport is. Ze wijzen daarbij op het feit dat pubs en restaurants in Groot-Brittannië de deuren op 20 maart moesten sluiten, terwijl Guinness Book of World Records op 16 maart al berichtte over hun reisrestricties.

Posthumus en Alders tijdens hun recordpoging (Rechten: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

Niet op de hoogte

In antwoord op vragen van Posthumus en Alders reageert het Guinness Book of World Records dat ze de teleurstelling begrijpen, maar dat ze ook niet op de hoogte waren van de recordpoging van de Britten in juli 2019. 'We hebben niet de capaciteit om elk record dat iedereen heeft aangevraagd, continu individueel te monitoren.' Posthumus en Alders vinden dat ongeloofwaardig. "Zeker in het huidige tijdperk, waarin veel geautomatiseerd is", counteren ze.

Hoe nu verder? De Drenten moeten zich erbij neerleggen dat hun record van 53 uur niet in de boeken komt. "We gunnen de Britten het record, maar de werkwijze van het Guinness Book of World Records steekt ons. Dat neemt niet weg dat niemand de trots zal wegspoelen die wij hadden toen we het record verbraken, precies uitgevoerd volgens de opgestelde spelregels van het Guinness Book of World Records", zeggen ze. "Onze dankbaarheid aan de mensen die ons hebben geholpen en gesteund is groot."

