Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Nog geen plannen dit weekend, maar toch zin om nog even de benen te strekken? Geen probleem, in Drenthe is genoeg te doen en te beleven. RTV Drenthe zet een aantal suggesties op een rijtje.

Rogge maaien

Benieuwd hoe vroeger rogge werd geoogst? Kom zaterdag dan een kijkje nemen bij museumboerderij De Karstenhoeve in Ruinerwold. Vanaf 9.00 uur zijn vrijwilligers daar bezig om rogge op traditionele wijze te maaien en in schoven te zetten om te drogen. In vroegere tijden was het gebruikelijk om na het oogsten tussen de middag samen spekpannenkoeken te eten en die lekkernij wordt ook deze keer opgediend. Iedereen is welkom om de werkzaamheden van dichtbij te komen bekijken.

In het spoor van Moeno de Mammoet

Klimmen, sjorren, speuren en toeteren, het kan zaterdag allemaal in Havelte. Speciaal voor kinderen is op het Holtingerveld een speurtocht over ruim 2,5 kilometer uitgezet: in het spoor van Moeno de Mammoet. Tijdens de tocht kunnen deelnemers onder meer ontdekken hoe je vroeger, toen er nog geen mobiele telefoons waren, toch berichtjes voor iemand anders kon achterlaten. Haal tegen een kleine deelnemersvergoeding je buidel op bij de balie van Tourist Info en ga op pad!

Alpacapicknick

Staat een ontmoeting met alpaca's nog altijd hoog op je wensenlijstje? In Valthermond kun je dit weekend tussen de alpaca's picknicken. Stoer bij de Boer maakt de picknick mogelijk en biedt daarbij diverse arrangementen aan waarbij je ter plekke een gevulde picknickmand kunt afhalen. Alpaca's zijn erg nieuwsgierig en komen graag even snuffelen. Ze zijn gewend aan mensen en aandacht, dus je kunt ze rustig aaien, voeren en foto's maken. Hun verblijf is geheel overdekt.

Kijken waar Van Gogh woonde, sliep en at

Het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam is het enige pand waarin kunstschilder Vincent van Gogh woonde, at en sliep en nog in de oorspronkelijke staat is terug te vinden. En niet onbelangrijk: het is voor publiek toegankelijk. In Van Goghs kamertje zijn een bed en houtkacheltje te zien, maar is ook het balkon te vinden met uitzicht op de brug die hij schilderde. Wil je langskomen? Reserveer dan eerst via 0591-555600. Er wordt gewerkt met vier tijdslots tussen 13.15 en 16.15 uur.

Orveltermarkt

Zin om even lekker op een markt rond te struinen? Zondag 26 juli kun je op de Brink in hartje Orvelte rustig een kijkje nemen of er nog wat voor je tussenzit bij de diverse kraampjes. Dat kan tussen 10.00 en 17.00 uur. In Orvelte is ook naast de markt van alles te zien en te beleven. Zo kunnen kinderen lekker spelen bij De AmbachtenTuin en het avontuurlijke houten pad van Theodoor.