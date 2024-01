Wilhelminaoord tovert sportkooi om tot ijsbaan

Als de brandweer

En niet alleen in Wilhelminaoord zijn inwoners bezig met het maken van een ijsbaan. Zo hadden inwoners van Stuifzand hetzelfde idee. Ook hier werd een sportkooi omgebouwd tot ijsbaan. Alleen hier kregen ze hulp van de brandweer. "We willen graag iets doen voor de inwoners. En vannacht worden er koude temperaturen verwacht, dus we gunnen het de kinderen ook dat ze zondag of misschien maandag kunnen schaatsen," vertelt Ellard Roersma van de brandweer.