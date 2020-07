Vriendinnen wandelen alternatieve vierdaagse: Via Gladiola in Zuidwolde

160 kilometer hebben ze erop zitten. Lisanne Fieten uit Alteveer en Elsa Piel uit Zuidwolde lopen onder luid gejuich van vrienden, familie en kennissen Zuidwolde in. "Nog een paar kilometer te gaan en dan is jullie 4-daagse gedaan", staat op een spandoek. De finish, de oprit van het ouderlijk huis van Lisanne, is bijna inzicht.

De vriendinnen begonnen afgelopen dinsdag vol frisse moed aan de alternatieve wandelvierdaagse. "We wilden natuurlijk eigenlijk in Nijmegen lopen, maar dit is ook een heel bijzondere ervaring", zegt Elsa. "Af en toe hebben vrienden en familie mee gelopen en er staat zo nu en dan ook iemand langs de kant ons aan te moedigen, dat is geweldig", voegt Lisanne toe.

Getraind en blaarvrij

Elsa en Lisanne legden elke dag 40 kilometer af voor hun alternatieve wandelvierdaagse. Ze maakten met behulp van een app van de Koninklijke Wandelbond Nederland een eigen route door Drenthe. En ondanks dat de dames goed getraind hebben, beginnen er zo op de laatste kilometertjes toch wat pijntjes op te treden: "We hebben wat spierpijn en wat brandende voeten, maar we zijn blaarvrij en die laatste kilometers komen we wel door", aldus Elsa.

Feestje op de finish

De 28-jarige dames finishen na vier dagen ploeteren op de oprit van het ouderlijk huis van Lisanne in Zuidwolde. Tientallen vrienden, familieleden en kennissen hebben zich verzameld en staan in spanning te wachten tot Lisanne en Elsa eraan komen. "Ik ben heel erg trots op ze. Dit is een geweldige prestatie", zegt Lisanne's moeder Alina. '"We hebben even een feestje georganiseerd hier want wat die meiden gedaan hebben is fantastisch, ik doe het ze in ieder geval niet na", voegt Arjen, Lisanne's zwager eraan toe.

Via Gladiola

Met een biertje in de hand trekken Lisanne en Elsa de laatste meters nog even een sprintje door de erehaag van vrienden, familie, kennissen en buren. Confetti-kanonnen gaan af en de wandelaars worden bedolven onder de gladiolen. "Heerlijk! We zijn binnen! En al die mensen hier die er voor ons staan. Dit hadden we niet verwacht. Echt super!"