Kinderen Assen op 'fysio zomerkamp' om achterstand door corona in te halen

Achteruitgang

"We hebben het afgelopen voorjaar de kinderen heel weinig gezien omdat in maart opeens alles dicht was. Het resultaat was dat toen we de kinderen rond mei/juni weer terugzagen, ze achteruit waren gegaan", legt Keizer uit.

De fysio zag kinderen die 5 tot 6 kilo waren aangekomen, conditioneel achteruit waren gegaan en ook motorisch verslechterd waren. "Ja, daar word je natuurlijk niet blij van". En dus ging Keizer meteen op zoek naar een mogelijke oplossing, en die kwam er in de vorm van een eerste zomerkamp.

Opkrabbelen

Volgens Keizer is het niet zo gek dat deze groep kinderen tijdens de lockdown zo relatief snel weer achteruit zijn gegaan. "Het zijn kinderen die het bijvoorbeeld motorisch best moeilijk hebben, die zaten nog midden in een traject bij ons. Ook waren ze nog lang niet klaar qua therapie en begeleiding."

"Het is dus ook niet zo gek dat ze dan zo snel terugvallen. Als je nog aan het opklimmen bent, dan val je nou eenmaal sneller terug dan wanneer je al wel een goede basisconditie zou hebben", legt de fysiotherapeut uit.

Groente en fruit

De afgelopen drie weken kwamen de oudste kinderen drie keer per week en de iets jongere twee keer per week. Het programma bestond onder andere uit de motorische vaardigheden verbeteren zoals vangen, mikken, klimmen en evenwicht. "Dat doen we vooral in spelvorm, wat gebruikelijk is voor ons als kinderfysio", aldus Keizer.

Maar ook kregen de kinderen uitleg over gezond eten. Zo stond er tijdens de lunch vooral veel groente en fruit op tafel. "Dat was heel lekker", vertelt deelnemer Chayenn enthousiast. "Ik heb veel fruit gegeten, melk gedronken en ik heb appels gesneden."

De kinderen snijden aardbeien voor op de pannekoeken (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Pannenkoeken

Op de laatste dag van het zomerkamp is het tijd voor een klein feestje: de kinderen bakken zelf pannenkoeken (met een beetje hulp). Niet bepaald gezond, maar dat kan prima volgens deelnemer Mees: "Als je drie weken lang geen chocoladepasta op je brood hebt gedaan terwijl je op zomerkamp bent, en je ook nog eens veel sport, dan vind ik wel dat je een beloning mag."

Fysiotherapeut Keizer is het daar ongetwijfeld mee eens. Hij kijkt tevreden terug op zijn eerste zomerkamp. Ook ziet hij bij veel kinderen vooruitgang. Volgende week start een nieuwe fysio zomerkamp van drie week, maar ook daarna heeft Keizer nog genoeg ideeën om kinderen na corona nog extra op gang te helpen.