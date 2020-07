Statistieken wijzen uit: Sergio Peña ideale opvolger van Cazorla bij Villarreal

Sergio Peña in duel met Lionel Messi tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd tussen Peru en Argentinië in 2017 (Rechten: EPA / DAVID FERNANDEZ)

Wie moet de opvolger worden van Santi Cazorla, de absolute ster van Villarreal die de Primera Division (La Liga) verruilt voor de zandbak in Qatar? Sergio Peña misschien? De aanvallende middenvelder van FC Emmen is in ieder geval een speler die volgens het gerenomeerde adviesbureau Olocip perfect in het plaatje past.

Olocip, gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie, kwam met een shortlist van vier spelers die de inmiddels 35-jarige Cazorla zouden kunnen doen vergeten bij de club die het afgelopen seizoen 5e werd in de hoogste Spaanse liga en zich daarmee kwalificeerde voor de Europa League. Op basis van statistieken, getoetst in negen grote Europese competities (Primera Division, Segunda División, Bundesliga, Premier League, Serie A, Ligue 1 en 2, Liga NOS en de Eredivisie), kwamen drie spelers naar voren die actief zijn in Spanje én dus FC Emmen-speler Sergio Peña.

De drie andere namen die Olocip, dat wordt gerund door voormalig Real Madrid-speler Esteban Granero, selecteerde zijn Escar Rodríguez en Takefusa Kubo (beide eigendom van Real Madrid, maar verhuurd aan respectievelijk Leganés en Mallorca) en José Campaña (die speelt bij Levante).

Rodriquez meest scorende vervanger, Peña koning van de assist

Volgens de statistieken zou Villarreal met Rodriquez de meest scorende speler aantrekken en met Peña de man met de meeste assists. Ook verdedigend gezien scoort Peña het best van de vier. Van Kubo mag men bij Villarreal de meeste dribbels verwachten, terwijl Campaña de meest complete van het kwartet zijn (op basis van ongeveer 150 verschillende facetten).

In gesprek met Rodriguez

Volgens onder andere de Spaanse krant 'Marca' is Villarreal inmiddels al in gesprek met één van de vier spelers, namelijk met Rodriquez. Of die gesprekken tot een deal zullen leiden, is afwachten, want Real Madrid heeft een aardig prijskaartje om de nek van 22-jarige middenvelder gehangen: 20 miljoen euro. Eerder deze maand toonde ook AC Milan serieuze interesse in Rodriquez.