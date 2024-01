Groot multifunctioneel centrum in Zuidwolde heet vanaf vandaag Wolderhuus

Hoewel pas maandag de eerste gebruikers echt bezig gaan in het nieuwe multifunctionele gebouw in Zuidwolde, is het sport- en cultuurhuis vandaag al geopend. Daarbij werd ook de naam onthuld: 'Wolderhuus'.

187 aanmeldingen kwamen er voor de nieuwe naam, maar er is maar één iemand die zich daadwerkelijk naamgever van het nieuwe gebouw mag noemen. Dat is Wander Westerhuis uit Echten, die zelf enigszins verrast werd door het nieuws dat 'Wolderhuus' vanaf nu op de gevel zal prijken. "Ik stuurde de naam in en dacht: daar hoor ik nooit meer wat van. Maar halverwege december werd ik gebeld."

Tropenjaar

Wolderhuus dekt volgens het bestuur van Stichting Huus voor Sport en Cultuur namelijk goed de lading. "Een huus voor jong en oud, maar het moet nog een thuus worden", zegt bestuurslid Aafke Schipper.

Schipper omschrijft het afgelopen jaar als 'tropenjaar' voor het bestuur. "Sommige vrijwilligers hadden er een fulltime baan bij", lacht ze. "Maar het is heel mooi geworden. We hebben straks een plek waar de hele gemeente, en misschien zelfs daar buiten, terecht kan."

Indalen

Of naamgever Westerhuis zelf ook gebruik gaat maken van het Wolderhuus, is nog maar de vraag. "We hebben in Echten ook een dorpshuis, dus ik vraag het me eerlijk gezegd af."